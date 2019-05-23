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Конференция, посвященная 220-летию со дня рождения Пушкина, состоялась в ПсковГУ

23 мая в Псковском государственном университете состоялась научно-практическая конференция «Пушкин и литературный процесс».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, идейным вдохновителем и душой Пушкинской конференции была и остается доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературы (1992 – 2018 гг.) Наталья Вершинина, которая после продолжительной болезни ушла из жизни 18 мая 2019 года.

Участники конференции почили память Натальи Леонидовны минутой молчания, а доцент кафедры литературы, кандидат филологических наук и координатор конференции Нина Цветкова представила участникам доклад профессора Вершининой, который Наталья Леонидовна подготовила, надеясь, что сможет принять в ней участие.

Конференция проводится в третий раз и в 2019 году приурочена к празднованию 220-ой годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В конференции приняли участие пушкиноведы Москвы, Санкт-Петербурга, Риги, Твери, Ростова-на-Дону, Саранска, а также исследователи творчества А.С. Пушкина из Псковского государственного университета, в котором отношение к великому поэту остается трепетным и знаковым: большинство сотрудников кафедры литературы – последователи Пушкинской научной школы, основанной профессором Е.А. Майминым.

На открытии конференции с приветственным словом выступили первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников и декан факультета русской филологии и иностранных языков Галина Маслова. После пленарного заседания участники продолжили работу в четырех секциях: «Изучение творчества Пушкина», «Пушкин в контексте мировой культуры», «Пушкин в школьном и вузовском преподавании», «Студенты – Пушкину».