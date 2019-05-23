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Студенты ПсковГУ прошли в финал «Турнира Трех Наук»

Студенты Псковского государственного университета заняли 3 место в «Турнире Трех Наук» по Северо-Западу на региональном этапе. В турнире принимали участие двое студентов физико-математического факультета и трое с факультета медицинского и психологического образования. Об этом сообщается в одной из официальных групп ПсковГУ в социальной сети «Вконтакте».

В конце сентября студентов ждут в Воронеже на Всероссийский этап турнира.

Напомним, что «Турнир Трех Наук» - ежегодное командное состязание между студентами вузов РФ по решению заранее публикуемых научных задач, представлению решений в виде презентаций и защите их в ходе полемики во время «Научных боев». Решение этих задач, предлагаемых для турнира, требует познаний в области физики, химии и биологии.