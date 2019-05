Универ / Научная жизнь

Свои исследования представили преподаватели ПсковГУ на международной конференции в Латвии

В Резекне (Латвия) прошла одна из крупнейших в Европе Международная научная конференция «Общество. Интеграция. Образование» (International Scientific Conference – «SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION»), в которой приняли участие преподаватели факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, конференция проходила в Резекненской Технологической Академии (Rezekne Academy of Technologies) уже в 13-й раз и объединила исследователей из 23 стран мира.

Преподаватели Псковского государственного университета ежегодно являются активными участниками конференции. В этом году более 15 научных статей было представлено к публикации в сборнике, который относится к авторитетным публикациям в базе данных Web of Science.

4 преподавателя вуза выступили со своими докладами очно. Наталья Шлат, доцент кафедры педагогики и психологии начального и дошкольного образования, объединила в своем выступлении сразу три научных исследования, связанных с условиями и особенностями образования и развития современных детей раннего и дошкольного возраста на «территории детства»: «The conditions of forming actions with subjects and materials in early childhood»; «The Territory of childhood»: content, components, conditions of designing»; «The peculiarity of the value orientations of modern preschoolers».

Виктория Гусева, старший преподаватель кафедры теории и методики естественно-математического образования, рассказала о диагностических ситуациях, определяющих уровни развития милосердия у младших школьников. Доценты кафедры педагогики и социальной работы Елена Петраш и Татьяна Сидорова поделились с иностранными коллегами опытом реализации программы родительского просвещения «Аксиомы родительской любви», которая реализуется на базе Многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова.

Педагоги из Польши, Латвии, Греции и Литвы проявили большой интерес к работам преподавателей ПсковГУ: ими были заданы вопросы, касающиеся особенностей образовательного процесса в России.

Кроме того, делегация ПсковГУ получила возможность познакомиться с опытом работы коллег из разных государств Европы, а также США, обменяться контактами, договориться о межкультурном сотрудничестве.

В целом, конференция показала, что уровень псковских исследований в области педагогической мысли находится на высоком уровне. Данный факт подтверждает заинтересованность иностранных коллег в научных работах псковских ученых, ежегодные приглашения приехать в Резекненскую Технологическую Академию и поделиться опытом научно-методической работы.