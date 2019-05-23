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В Пскове пройдет семинар «Реализация государственной национальной политики»

С 5 по 7 июня в ПсковГУ пройдет обучающий семинар «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации». Торжественное открытие состоится 5 июня в 10.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе проекта «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации».

Семинар станет частью проекта, который Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в этом году проведут в каждом федеральном округе для специалистов в сфере национальной политики.

Непосредственный исполнитель проекта – факультет государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.

Программа семинара включает в себя встречи с известными российскими политиками и государственными деятелями, а также лекции и практические (интерактивные) занятия в малых группах, которые проведут ведущие профессора МГУ, известные ученые и эксперты. Завершением обучения станет панельная дискуссия участников семинара.

В ходе занятий слушатели познакомятся с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, вопросами конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики.

Семинар будет способствовать повышению знаний и компетенций специалистов федеральных, региональных и муниципальных органов власти, представителей общественных организаций, работающих в сфере национальной, внутренней и социальной политики.

По итогам семинара слушатели получат сертификаты МГУ имени М.В. Ломоносова, подтверждающие прохождение обучения.

Декан факультета госуправления МГУ, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов отметил значимость проекта: «Культурное, этническое, языковое, религиозное многообразие было и остается источником силы и отличительной особенностью нашего государства. Особая ответственность лежит на тех, кому вверена выработка и реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений - государственных служащих, депутатах, представителях общественных организаций, лидерах диаспор. Содействие повышению уровня их профильных знаний является важнейшей задачей образовательных учреждений и системы государственного управления».

Глава ФАДН России Игорь Баринов также подчеркнул важность проекта: «Сегодня мы понимаем, что национальная политика требует системного, даже отраслевого подхода и управления. Одной из задач государственной национальной политики является постоянное совершенствование деятельности представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, развитие кадрового потенциала служащих, повышение уровня их компетенций».

Первый этап проекта по обучению специалистов, работающих в сфере межнациональных отношений, был реализован МГУ имени М.В. Ломоносова и Федеральным агентством по делам национальностей в ноябре-декабре 2018 года. Семинары прошли во всех федеральных округах, их участниками стали более 2400 человек. Проект получил высокую оценку руководителей регионов, представителей органов исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации, а также положительные отзывы слушателей семинаров.