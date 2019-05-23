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В ПсковГУ прошла конференция «Пушкин и литературный процесс»

Кафедра литературы ПсковГУ ежегодно проводит научные конференции ко дню рождения А.С. Пушкина. В этом, юбилейном для Пушкина году в ПсковГУ прошла Международная научно-практическая конференция «Пушкин и литературный процесс» в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. На конференции прозвучало 26 докладов – от студенческих исследований до новейших проектов РАН, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

По словам доцента кафедры литературы Нины Цветковой, участие в конференции приняли ученые из России и Латвии, в числе которых ведущий старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН Екатерина Дмитриева, литературоведы из Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова-на-Дону и Пскова.

На конференции работала методическая секция «Пушкин в школьном и вузовском преподавании», на которой были предложены инновационные формы работы с пушкинскими текстами. Ученые из Института русской литературы Российской Академии наук (Санкт- Петербург) представили инновационный проект Академического издания Пушкина в цифровом формате Pushkin-Digital.

«Это не только пушкинский текст, снабженный обширным историко-литературным комментарием, но и мультимедийная энциклопедия произведения, содержащая тысячи внешних ссылок, сотни книг и статей, а также десятки листов пушкинских рукописей, оцифрованных и снабженных специальной расшифровкой, позволяющей проследить ход работы поэта», - отмечают авторы проекта. Ресурс можно использовать на занятиях как в вузе, так и в школе.