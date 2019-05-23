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Эксперты МГУ открыли обучающий семинар по реализации государственной национальной политики в ПсковГУ

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) запустили второй этап обучающих семинаров проекта «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации». Центром проведения семинара в Северо-Западном Федеральном округе стал опорный Псковский государственный университет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Десятки участников из регионов (республика Коми, Карелия, Калининградская область и Санкт-Петербург), больше сотни представителей органов муниципальной власти, некоммерческих общественных организаций региона, научного сообщества, преподаватели и студенты ПсковГУ собрались на площадке опорного вуза. Обучать слушателей будут ведущие профессоры МГУ, известные ученые и эксперты: профессор Александр Сидоров, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления МГУ, профессор Александр Лившин, зам. декана ФГУ МГУ, профессор Владимир Зорин, руководитель Центра по научному взаимодействию с общественными организациями, СМИ и органами государственной власти Института этнологии и антропологии РАН.

Семинар продлится до 7 июня. Участники проведут детальный анализ содержания стратегических документов, определяющих основные направления государственной национальной политики, рассмотрят взаимодействие органов власти разных уровней в процессе реализации национальной политики и регулирования этноконфессиональных отношений, роль СМИ и институтов гражданского общества в системе межнациональных отношений. Слушатели смогут получить знания об особенностях социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации, природе этнополитических и этноконфессиональных конфликтов и путях их разрешения.

От имени руководителя ФАДН России Игоря Баринова выступил его помощник Сергей Серегин. «В СЗФО не наблюдается явных проблем в сфере межнациональных отношений, однако доля граждан, положительно оценивающих ситуацию, на Северо-Западе ниже среднероссийского», - отметил спикер. – «По моему опыту работы с проблемами межнациональных отношений, каждый день мы сталкиваемся с новыми ситуациями, на которые нужно быстро реагировать».

По словам первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, вопросы государственной национальной политики актуальны для региона. «Уверена, представители муниципалитетов и областной власти готовы совершенствоваться в этой работе», - подчеркнула она.

«На базе ПсковГУ создан и реализует свою работу Центр социологии и региональной политики. Как опорный университет и как исследовательский ресурс, университет несёт ответственность за реализацию механизмов и решение задач, которые поставлены Стратегией государственной национальной политики», - подчеркнула Наталья Ильина, врио ректора ПсковГУ. – «18 процентов обучающихся в ПсковГУ составляют иностранцы. Наши студенты сегодня реализуют проект социальной и образовательной адаптации иностранных граждан в Псковской области. Многие пишут курсовые и дипломные работы по этой теме; несколько студенческих проектов, поданных на президентские гранты, связаны именно с тематикой межнациональных отношений».

«Помимо Пскова, второй этап семинара пока прошел только в Москве», - рассказал руководитель Центра инновационного проектирования факультета госуправления МГУ, доцент Александр Воронов. - «Итогом семинара станут методические рекомендации, которые будут выработаны с учетом дискуссий и практических занятий в малых группах». Он также выразил благодарность ПсковГУ за возможность проведения семинара. «Уверен, это мероприятие станет первым этапом для нашего дальнейшего сотрудничества МГУ и ПсковГУ», - добавил Александр.

Завершением семинара станут панельные дискуссии участников семинара, а все участники получат сертификаты о прохождении обучения установленного образца.