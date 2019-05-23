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Дипломные работы студентов ПсковГУ преобразуются в социально-значимые проекты

Дипломные работы студентов Псковского государственного университета станут социально-значимыми проектами для региона, заявила врио ректора Наталья Ильина на пресс-брифинге, посвященном преобразованиям в ПсковГУ, который прошел в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, 25 июня.

Наталья Ильина рассказала о том, что принято решение трансформировать дипломные работы в реальные проекты, которые впоследствии будут реализованы на территории Псковской области и принесут практическую пользу региону.

Помощь в написании таких проектов студентам будет оказывать не только преподавательский состав, но и работодатели, которые заинтересованы в развитии и инновациях в своих сферах деятельности и на производствах.

Также Наталья Ильина отметила, что у студентов появится возможность защищать дипломные работы в группах. Если для написания и реализации проекта требуются, например, педагог, юрист, программист и медик, то выпускники каждого направления смогут работать над ним. Вклад в проект и его реализацию будет защитан каждому из студентов, как итоговая аттестационная работа в вузе, которая необходима для получения диплома о высшем образовании.