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Студенты ПсковГУ разработали прототип веб-приложения по изучению карты мира

Студенты факультета вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ Сергей Зуев и Виктория Смородина приняли участие во Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв», где разработали прототип системы, направленной на изучение мест всего мира путем объединения снимков высокого разрешения и краткого информационного материала, взятого из достоверных источников. Система ориентирована на учащихся старших классов средних общеобразовательных учреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Этот прототип представляет собой веб-приложение, в котором для создания интерактивной карты и использования спутниковых снимков был применен API (программный интерфейс) сервиса «Яндекс. Карты». В качестве серверной части команда использовала язык программирования PHP, пакетный менеджер Composer, обработчик шаблонов Twig и базу данных MySQL. На клиентской части применялись такие технологии, как HTML, CSS, язык программирования JavaScript и JavaScript-фреймворк – Vue.js.

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» ориентирован на специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. Региональный этап проходил 15-16 июня в Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого, который является частью платформы «Россия – страна возможностей». Из участников регионального этапа, приехавших из разных городов России, были сформированы команды, каждая из которых должна была представить свой проект. В команду с нашими ребятами вошли программист из Пскова и дизайнер из Боровичей. Команда на протяжении 36 часов разрабатывала прототип проекта по направлению «Образование и наука». Ребятам удалось решить задачу использования спутниковых снимков высокого разрешения в образовательных и научных целях.

По итогам защиты проекта перед членами жюри и экспертами в сфере образования и науки, псковская команда прошла во Всероссийский этап конкурса и приглашена на 48-часовой хакатон, который состоится в сентябре в городе Казань.