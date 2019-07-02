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Ученые ПсковГУ представили свои проекты на международной конференции в Латвии

Делегация Псковского государственного университета приняла участие в работе 12-ой международной научно-практической конференции Environment. Technology. Resources («Окружающая среда. Технологии. Ресурсы»), которая проходила в Резекненской технологической академии Латвии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

В рамках работы конференции ученые представляли свои доклады и научные проекты. В частности, старший преподаватель кафедры менеджмента организации и управления инновациями Иван Войку рассказал о технологии совместного культивирования картофеля с медоносами и перспективы его технической поддержки. О синергетической модели электро-фрикционного взаимодействия рассказал заведующий кафедрой электропривода и систем автоматизации Игорь Плохов. Также ученые ПсковГУ Оксана Козырева и Александр Хитров и рассказали о модели сопротивления стягивания в электрическом скользящем контакте и о производстве электроэнергии в автономном модуле энергоснабжения с роторно-лопастным двигателем.

Всего 46 научно-педагогических работников Псковского государственного университета подготовили и представили на конференцию 24 научных статьи на английском языке. Все статьи, представленные в сборнике конференции, войдут в базу данных Scopus - крупнейшую реферативную и цитируемую базу рецензируемой научной литературы.

После конференции участники побывали на экскурсии на передовое сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на выпуске сертифицированных посевных семян.

Участники конференции также посетили инновационный центр РТА «SalesLabs», целью создания которого является осуществление помощи малому бизнесу на базе проекта, осуществляемого через РТА. Для представителей бизнеса здесь организуются занятия по экономике, компьютерному моделированию, автоматике, правовой грамотности и т.п. Кроме того, центр помогает с организацией производства с использованием IT-технологий, с сертификацией, что особенно актуально для региона, так как большинство бизнес-проектов - это производство еды, в том числе эко-продуктов.