Универ / Научная жизнь

Филологи ПсковГУ представили в Риге сборник статей о российско-латвийских связях

Преподаватели факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ, члены Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры» Аида Разумовская, Нина Цветкова, Наталья Большакова и Елена Мельникова с 1 по 3 июля побывали в Риге (Латвия), где встретились с представителями учреждений образования и культуры, общественными деятелями латвийской столицы. Встреча состоялась в рамках мероприятий проекта «Пограничье как культурный мост: псковско-рижские языковые и литературные связи в прошлом, настоящем и будущем», который реализуется в 2018-2019 годах при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Участники международного проекта представили собравшимся сборник статей «Российско-латвийские языковые и культурные связи в прошлом, настоящем и будущем: псковско-рижский контрапункт», в котором рассматриваются вопросы межкультурного взаимодействия псковичей и рижан.

Также в ходе встречи были подведены итоги международного конкурса эссе «Ганзейское движение: как сохранить культурное наследие», в котором приняли участие 123 школьника из города Рига. Помимо сертификатов, которые получили все участники, 7 человек были отмечены ценными подарками за наиболее результативные работы. Преподаватели-филологи также познакомили участников встречи с образовательными программами, реализуемыми в Псковском государственном университете.