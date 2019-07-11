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В Пскове презентуют книгу «Российско-латвийские языковые и культурные связи в прошлом, настоящем и будущем».

Сегодня, 26 июля, в 17.00, в псковской Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева состоится презентация сборника статей «Российско-латвийские языковые и культурные связи в прошлом, настоящем и будущем: Псковско-Рижский контрапункт». В презентации примут участие и представят книгу члены Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Презентация состоится по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал. Телефон для справок: 66-43-24.