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В Пскове презентовали сборник, ломающий стереотипное отношение к России

Сегодня, 26 июля, в Псковской историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева (Октябрьский проспект, 19а) состоялась презентация сборника «Пограничье как культурный мост: Российской-латвийские языковые и культурные связи в прошлом, настоящем и будущем». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сборник - это итог исследовательской работы ученых-филологов ПсковГУ и Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры».

«Сегодня мы не только проводим презентацию, мы проводим последнее мероприятие проекта, который длился целый год. Наша команда объединила в себе преподавателей и сотрудников музеев. Наша главная цель - сохранение и укрепление русского языка как в России, так и за рубежом», - рассказала одна из специалистов, реализующих проект.

Организаторы обратили внимание, что проект выключал в себя 10 мероприятий, в которых приняли участие примерно 1600 человек: как на территории Псковского региона, так и Риги.

В рамках реализации проекта было проведено анкетирование школьников, касающееся проблем чтения. По результатам анкетирования, организаторы пришли к выводу, что у всех опрошенных фактически схожие проблемы: и в Риге, и в Псковской области у школьников практически отсутствует интерес к чтению. В основном чтение воспринимается учащимися как развлечение или источник получения информации. В научных кругах считают, что в том числе и из-за этого у детей возникают проблемы с речью и языковой культурой в целом.

«Наша общественная организация “Ассоциация гуманитарной культуры” - не очень многочисленная, включает 24 человека, но все они очень активы, болеют проектом, и каждый внес свою лепту в его реализацию», - отметили организаторы встречи.

Презентация сборника в Риге уже состоялась. Рижане выразили благодарность организаторам проекта и отметили, что благодаря его реализации многие дети впервые побывали в России, вынесли только положительные впечатления о Пскове. Многие - побороли стереотипы и даже негативное отношение к России.

Несмотря на то, что русско-латышское культурное взаимодействие уже не раз становилось предметом междисциплинарного изучения, именно псковско-рижские контакты до сих пор не исследовались самостоятельно. Авторы статей систематизировали и проанализировали исторические, литературные, художественные, научные материалы, связанные с псковско-латвийским пограничьем, а, с другой стороны, выявили особенности образов Риги и Пскова (и в целом - Псковской земли) в культурно-историческом сознании разных поколений литераторов и художников.

В современных общественно-политических катаклизмах именно интеграция идей и взаимовлияние ценностных координат являются залогом сотрудничества соседних народов, в чем важную роль играют два города - Псков и Рига. В научных кругах бытует мнение, что это исследование может лечь в основу выстраивания отношений с Евросоюзом. Проект реализуется на средства выигранного президентского гранта на сумму в 1 997 453 рублей.