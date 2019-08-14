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Наталья Ильина о нацпроекте «Наука»: Наша задача - объединить науку с экономикой

Во вторник, 13 августа, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации провело с руководством университетов страны и представителями региональной власти совещание по реализации нацпроекта «Наука». Совещание проходило под руководством заместителя Министра науки и высшего образования Алексея Медведева. Также в совещании приняла участие помощник Министра - пресс-секретарь Райфа Биткова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Андрей Зарубин, директор Департамента проектной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ, и Михаил Романовский, начальник Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере науки, обсудили помимо прочего создание НОЦ в субъектах РФ.

«Задача Псковского государственного университета - объединить достижения научной мысли с требованиями экономической эффективности, - отметила Наталья Ильина, врио ректора Псковского государственного университета. - Для этого вуз уже сейчас начал налаживать горизонтальные связи с другими вузами и научно-образовательными центрами, которые позволят привезти в регион науку международного уровня и обеспечат студентов правильными актуальными знаниями».

Напоминаем, национальный проект «Наука» вступил в активную стадию реализации. Сформирована необходимая нормативно-правовая база, планируется создание 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 16 научных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ и научных центров мирового уровня, которые обеспечат объединение потенциалов ведущих научных и образовательных организаций с организациями реального сектора экономики, создание новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализацию, подготовку кадров для решения крупных научно-технологических задач.