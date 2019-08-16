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Историк ПсковГУ изменил представления о военном деле Сасанидского Ирана

Долгое время как в отечественной, так и зарубежной исторической науке было принято считать, что вооруженные силы персидской державы Сасанидов (III–VII вв.) состояли исключительно из сухопутных родов войск – конницы, пехоты и элефантерии (отрядов боевых слонов). Очередная книга одного из ведущих российских военных историков, доцента кафедры всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ, кандидата исторических наук Владимира Дмитриева вносит серьезные коррективы в эту устоявшуюся картину, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

В своей новой монографии «Военный флот Сасанидов» автор на широком историческом материале убедительно показывает, что наряду с сухопутными воинскими подразделениями вполне определенную (а порой – и решающую) роль в войнах, которые велись сасанидским Ираном на протяжении всей его истории, играл военно-морской флот.

Книга вышла в одном из ведущих российских научных издательств «Евразия» (Санкт-Петербург), специализирующемся на издании литературы по истории.