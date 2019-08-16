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Псковичи смогут задать экспертам вопросы о массовом внедрении искусственного интеллекта

Российское общество «Знание» организует прямой эфир по теме «Искусственный интеллект» (ИИ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в ближайшем будущем может встать вопрос о сильном искусственном интеллекте, который превзойдет человека по его способности анализировать информацию и принимать рациональные решения.

Псковичи смогут узнать все об искусственном интеллекте, задать экспертам вопросы, касающиеся перспектив массового внедрения ИИ в жизнь общества – в прямом эфире с председателем Российского общества «Знание» Любовью Николаевной Духаниной 2 сентября с 13:00 до 16:00.

Для того, чтобы задать свой вопрос в чате или выйти в прямой эфир по веб-камере, необходимо зарегистрироваться здесь

Трансляция будет доступна на портале Общественной палаты РФ (www.oprf.ru) и на сайте Российского общества «Знание» (www.znanierussia.ru).