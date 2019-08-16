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Команда ПсковГУ освоит современные форматы преподавания на образовательном интенсиве НИУ ВШЭ

Образовательный интенсив для региональных вузов «U4Uonline» стартовал сегодня в НИУ ВШЭ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского государственного университета, в команду ПсковГУ входят проректор по учебной работе и международной деятельности Ольга Серова, начальник управления развития образовательных программ и маркетинга Алла Серебрякова, заместитель начальника развития образовательных программ и качества образования Алексей Гаврилов и доцент кафедры философии и теологии Артем Верле.

По словам организаторов, образовательный интенсив открывает новые возможности для преподавателей и для вузов в целом. Для ПсковГУ это ещё один этап сетевого взаимодействия с ведущим университетом страны и площадка для профессионального общения преподавателей с академическими лидерами.

Интенсив для профессорско-преподавательского состава нацелен на освоение методики преподавания дисциплины в формате «Blended Learning» - то есть, в смешанном формате. Команда ПсковГУ будет отрабатывать технологии смешанного обучения и освоит современные форматы преподавания дисциплин.

Интенсив «U4Uonline» - это официальное повышение квалификации и консультативная поддержка ведущих экспертов.Участие в интенсиве обеспечивает преимущества при организации стажировок по программе поддержки региональных вузов. По итогам образовательного интенсива U4Uonline участникам выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Напомним, образовательный интенсив U4Uonline - часть программы Высшей школы экономики по поддержке региональных вузов, которую НИУ ВШЭ анонсировал весной 2019 года. Программа направлена на решение проблемы резкого территориального разрыва качества образования и включает четыре основных направления: поддержка постдоков, стажировки для научных сотрудников, преподавателей и административных работников, поддержка авторов научных статей и сетевое взаимодействие вузов с использованием учебных онлайн-курсов.

U4Uonline - очный образовательный тренинг для командвузов, которые включили или планируют в 2019/2020 году включить в учебные планы своих студентов онлайн-курсы НИУ ВШЭ как часть образовательной программы. В 2018/19 году таких вузов-партнеров было 26, более 7 тысяч студентов обучались по онлайн-курсам НИУ ВШЭ в рамках договоров о сетевом взаимодействии.