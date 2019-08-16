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Первое лабораторное занятие Кикоинского класса прошло в ПсковГУ

Пятиклассники из Кикоинского класса школы №1 посетили свое первое лабораторное занятие на базе физико-математического факультета ПсковГУ. Старший лаборант кафедры физики Михаил Прохоренко показал ребятам эксперименты по электричеству и магнетизму, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Занятие проходило в формах викторины – с вопросами к участникам, – рассказал Михаил Прохоренко. – Деткам понравилось. Они сами смогли поучаствовать в экспериментах, отвечали на вопросы и задавали свои».

Доцент кафедры физики Михаил Яников также показал ребятам лабораторию механики ПсковГУ. Напомним, проект реализуется в рамках договоренностей между администрацией области, ПсковГУ и Курчатовским институтом.