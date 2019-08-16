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Аспирант ПсковГУ изучил трансформацию структуры населения Псковщины и получил степень кандидата наук

Еще один молодой ученый ПсковГУ стал кандидатом наук: Виталий Дементьев успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему трансформации поселенческой и этноконфессиональной структуры населения Псковского региона в 18 - начале 21 века в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Изменения структуры населения Псковщины аспирант изучал под руководством профессора ПсковГУ Андрея Манакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Выбор темы был не случаен. Прожив почти всю жизнь в Псковской области, я всегда интересовался, как изменялась структура населения, какие здесь происходили сдвиги в системе расселения», - рассказывает Виталий Дементьев.

Известно, что по природным причинам система расселения региона изначально формировалась как мелкоселенная, и это в итоге стало её специфической особенностью. А вот в последние десятилетия Псковская область находится в состоянии депопуляции, к чему привела высокая естественная убыль и миграционный отток населения. И это также сказывается на различных срезах структуры населения.

По словам Виталия Дементьева – теперь кандидата географических наук – Псковщина на протяжении столетий являлась порубежной территорией как в политическом, так и в этнокультурном отношении.

«В диссертации мелкоселенность и приграничность региона рассмотрены как ключевые факторы, влияющие на трансформацию этнической, конфессиональной и поселенческой структуры населения в различные временные интервалы, – отмечает ученый. – Также мною была проведена оценка последствий упразднения в советское время административно-территориальных единиц районного уровня, которые выражались в ускорении депопуляции Псковской области, так как «оптимизация» административно-территориального деления нарушила её традиционное сельское расселение».

Помощь в написании и подготовке к защите диссертации Виталию оказал научный руководитель — профессор кафедры географии, доктор географических наук Андрей Манаков, который своим научно-профессиональным взглядом направлял исследование в нужное русло.

«Огромную благодарность хотелось бы выразить родной кафедре географии, отделу аспирантуры и всему коллективу Псковского государственного университета, где я с большой пользой для себя провёл восемь лет обучения, закончив сначала специалитет, а затем очную аспирантуру», – говорит Виталий.

Тема диссертационного исследования носит широкий характер, поэтому дальнейшие планы молодого кандидата наук включают продолжение работы по данной теме на уровне других регионов России, а также страны в целом. Сейчас выпускник ПсковГУ преподаёт в СПбПУ Петра Великого (Политех).