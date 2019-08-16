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ПсковГУ совместно с МГУ создает лабораторию глобального экомониторинга

В среду, 11 сентября, в ходе «правительственного часа» в Госдуме министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков уделил большое внимание нацпроекту «Наука». Проект реализуется с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, которые определяются приоритетами научно-технологического развития.

Фото: Парламентская газета

Приоритетные направления науки

Глава ведомства убежден, что реализация нацпроекта «Наука» напрямую связана с развитием российской экономики. «Сегодня стоит задача разработать технологии повышения качества жизни, рационального природопользования, гуманитарных связей», - подчеркнул Михаил Котюков.

ПсковГУ уже работает над проблемой природопользования. Совместно с кафедрой биофизики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова университет создает лабораторию глобального экологического мониторинга водных объектов. Куратором лаборатории выступил советский и российский биофизик, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Андрей Рубин, возглавляющий кафедру биофизики МГУ. Для качественной работы специалистов будет обновлена материально-техническая база института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.

Современные технические проекты и разработки в ПсковГУ осуществляют ученые инжинирингового центра "Инновационное электротехническое оборудование". Центр реализует исследования в области создания производств и технологий для обеспечения автономной (распределенной) электроэнергетики. Создание центра оказалось возможным за счет средств субсидии Минобрнауки и Минпромторга. Индустриальным партнером центра выступило одно из ведущих предприятий региона ООО «Завод электро-технического оборудовани». Центр реализует исследования в области создания производств и технологий для обеспечения автономной (распределенной) электроэнергетики.

Международные отношения

Про словам министра, международное сотрудничество в области науки, несмотря на отдельные ограничительные меры, в целом расширяется. Так, в этом году было подписано соглашение о сотрудничестве Российской и Американской академиями наук.

Псковский государственный университет отводит важную роль развитию научного исследования международных отношений. На базе ПсковГУ создается зеркальная лаборатория Института США и Канады Российской академии наук. Она будет заниматься гуманитарными исследованиями, которые имеют большое значение с точки зрения обеспечения национальной безопасности страны. Специалисты лаборатории под руководством политолога Валерия Гарбузова займутся исследованием взаимодействия США и стран Балтии, продвижения НАТО на Восток и безопасности России, а также изучат особенности пограничных территорий России и стран Балтии.

Работы хватит всем – и молодым, и возрастным

Как всегда, вопрос кадров стоит остро и в научной сфере. На данный момент доля научных работников от 40 до 60 лет превышает 50%. Но министр науки уверяет, что в различных научных областях соотношение работников по возрастному показателю разное. В приоритетных направлениях науки доля молодежи приближается к 50%. Но есть и фундаментальные направления, в которых доля молодых специалистов не является определяющей.

Отметим, что в феврале президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что важную роль в технологическом развитии играют молодые ученые страны.

В Псковском государственном университете только по итогам прошлого года треть научных результатов (публикации, зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности) была достигнута именно с участием молодых исследователей. На сегодня 24% от всей численности научно-педагогических работников вуза – это молодые специалисты в возрасте до 39 лет.

Опорный вуз региона будет продолжать создание и развитие научных лабораторий по приоритетным направлениям, поддерживать молодежную науку и осуществлять исследования и разработки для решения сложной проблемы - инновационной модернизации региона и страны.