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ПсковГУ открыл первый в регионе молодежный инжиниринговый центр

Сегодня, 13 сентября, в Псковской инженерно-лингвистической гимназии состоялось открытие Молодежного инжинирингового центра. В рамках его работы ученики 8, 9 и 10 классов будут решать реальные кейсы, предоставленные предприятиями региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для того, чтобы попасть на обучение в Инжиниринговый центр, в школе был проведен конкурсный отбор среди учеников, и сформированы проектные команды обучающихся, в которые вошли не только школьники, но и студенты ПсковГУ профильных направлений. Руководителем нового центра стал преподаватель ПсковГУ Сергей Логинов, специально для учеников ПИЛГ он провел научную викторину.

В рамках обучения школьники будут посещать производства, возможно, кто-то из них поможет решить существующие проблемы. Также предусмотрены занятия по 3D-моделированию, проектная работа и игропрактика, участие в научных мероприятиях вуза.

На церемонии открытия присутствовала начальник управления образования города Пскова Анна Кузыченко. «Желаю вам такого же задора в исследованиях, как сегодня, в течение всего года. ПИЛГ - это школа изобретателей, крепко держите этот флаг и не отпускайте», - заявила она.

Проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова

Пожелала двигаться вперед, завоевывать научные и карьерные олимпы проректор по учебной работе и международной деятельности Ольга Серова. «Наш мир каждый день говорит нам о том, что нет ничего невозможного. Главное - получать удовольствие от учебы и двигаться вперед», - заявила она.

Участие в торжественной церемонии открытия Инжинирингового центра также приняли ученики школы из Палкино, представители общественной организации «Равные возможности», досуговый центр «Юный техник» и студенты ПсковГУ.

Напомним, решение об открытии первого в регионе Молодежного инжинирингового центра было подписано инвестором и областной администрацией на Петербургском международном экономическом форуме.

Центр создан с учетом базовых кафедр и компетенций ПсковГУ. Его работа будет способствовать ранней профориентации и развитию научно-технического творчества ребят региона, популяризации рабочих и инженерных профессий, а также формированию у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и проектной работы.