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Команда ПсковГУ на интенсиве НИУ ВШЭ: Мы будем внедрять онлайн-курсы

20.09.2019 16:23|ПсковКомментариев: 0

Образовательный интенсив для региональных вузов «U4Uonline» прошел в НИУ ВШЭ, в котором приняли участие 110 человек из 29 вузов, в том числе представители ПсковГУ. На интенсиве выступили 43 спикера, в том числе ведущие профессора, руководители школ, топ-менеджеры НИУ ВШЭ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ. 

В команду ПсковГУ вошли проректор по учебной работе и международной деятельности Ольга Серова, начальник управления развития образовательных программ и маркетинга Алла Серебрякова, заместитель начальника развития образовательных программ и качества образования Алексей Гаврилов и доцент кафедры философии и теологии Артем Верле.

«Это был очень полезный интенсив, особенно в свете тенденции цифровизации образования, - рассказала Алла Серебрякова. - ПсковГУ заключил договор с ВШЭ о взаимодействии по программе «Университетское партнерство». В рамках программы мы будем не только внедрять онлайн-курсы Высшей школы экономики - например, с этого года философию первокурсникам преподают по онлайн-курсу НИУ ВШЭ - но и возможность стажировки для преподавателей. Есть все шансы увеличить публикационную активность: для этого нужно будет готовить хорошие статьи, которые по своему качеству подойдут для публикования в высокорейтинговых журналах.

Авторы курсов разработали программу повышения квалификации для преподавателей. Команда ПсковГУ отрабатывала технологии смешанного обучения и освоила современные форматы преподавания дисциплин. В рамках программы обучающиеся получили возможность на практике изучить работу студии OneButton. Студия OneButton обеспечивает преподавателям университета возможность создания видеолекций для внутреннего учебного процесса или для программ ДПО. Технология позволяет записать видеоконтент профессионального уровня самостоятельно, без участия операторов и монтажеров.

По словам организаторов, образовательный интенсив открывает новые возможности для преподавателей и для вузов в целом. Для ПсковГУ это еще один этап сетевого взаимодействия с ведущим университетом страны и площадка для профессионального общения преподавателей с академическими лидерами.

«Здесь собрались представители достаточно сильных вузов, что доказывает: инновации в образовании идут через тех, кто не боится нового, кто хочет что-то изменить. Именно такие коллективы будут внедрять цифровую революцию в нашем образовании. Наша цель – предоставить те инструменты, при помощи которых ваши научные идеи и разработки смогут получить известность, выйти на общероссийский рынок, даже в тех случаях, когда нет сильной внешней поддержки», - заявил на церемонии открытия образовательного интенсива для команд региональных вузов ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

По итогам образовательного интенсива U4Uonline участникам выданы удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

Напомним, U4UOnline - часть программы НИУ ВШЭ по поддержке региональных, анонсированная весной 2019 года. На сегодняшний день партнерами НИУ ВШЭ является 26 вузов из России и стран ближнего Зарубежья. Программа направлена на решение проблемы резкого территориального разрыва качества образования и включает четыре основных направления: поддержка постдоков, стажировки для научных сотрудников, преподавателей и административных работников, поддержка авторов научных статей и сетевое взаимодействие вузов с использованием учебных онлайн-курсов.

 

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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