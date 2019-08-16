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Роль вуза в развитии национальной системы квалификаций презентовала эксперт ПсковГУ на московской конференции по HR

В Москве состоялась конференция «Управление персоналом: новые задачи и новые решения». Как спикер на конференции выступила директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, участники конференции собрались в столице для обсуждения вопросов и задач, стоящих в настоящее время перед государством и бизнесом, обеспечение рынка труда квалифицированными кадрами.

«Масштабная работа по развитию национальной системы квалификаций - это крайне важно в современных условиях, когда требуется повышать производительность труда, изменять структуру экономики и реализовывать программы инновационного развития, – отмечает Инна Андреянова. – Совершенствование национальной системы квалификаций переходит сейчас от фазы стратегической инновации к фазе широкого практического применения».

По словам эксперта ПсковГУ, важным направлением остается инкорпорирование профессиональных стандартов в программы подготовки кадров.

«Сегодня нужны инструменты более оперативного реагирования системы профессионального образования на запрос со стороны работодателей. Национальная система квалификаций должна быть распространена, в том числе, на молодежную аудиторию, – считает эксперт. – В сущности, везде, где учат профессиональным навыкам, умениям - там поле деятельности для экспертов национальной системы квалификаций».

Национальным советом при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям разработана и одобрена дорожная карта. Сейчас завершается разработка проекта «Стратегии развития национальной системы квалификаций до 2030 года». Инна Андреянова на конференции рассказала о роли региональных университетов в развитии национальной системы квалификаций на примере Псковского государственного университета.

«Целесообразно создавать в регионах многопрофильные и многофункциональные центры оценки квалификации, которые могут стать скелетом, основой территориальной сети продвижения признания квалификации на рынке труда, – говорит Инна Андреянова. – Здесь очень важна роль HR-службы. Для повышения ее эффективности необходимо организовать работу в трех направлениях. Во-первых, с персоналом, объясняя работникам преимущества освоения новых квалификаций. Во-вторых, нужна разъяснительная информационная работа с руководителями организаций. В-третьих, это активное внедрение инструментов национальной системы квалификаций в корпоративную политику управления персоналом».

В конференции, наряду с ПсковГУ, приняли участие представители Национального агентства развития квалификаций и РСПП, СПК ЖКХ, руководители HR-служб организаций ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Siemens. Специальным гостем конференции стал Александр Цыпкин – популярный писатель, председатель Комитета по внутрикорпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров.

Напомним, организатором конференции выступила АНО НАРК при поддержке и участии Российского союза промышленников и предпринимателей, Минтруда России и Союза журналистов России.