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Студентка ПсковГУ приступила к разработке проекта «Пассивный дом» для компании «Россети»

Студентка ПсковГУ Маргарита Лодягина, пройдя регистрацию на всероссийском конкурсе «Профстажировка 2.0» (написание курсовых и дипломных работ по заказу конкретных компаний), выбрала для реализации кейс компании «Россети». Она будет проектировать «Пассивный дом», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Маргарита учится на третьем курсе направления «Промышленное и гражданское строительство» и имеет опыт работы в сфере проектирования.

«Пассивный дом - это энергосберешающий дом. Такой дом отличается низкими показателями энергопотребления», - объясняет Маргарита.

Ее научный руководитель, заведующий кафедрой Борис Мельков, отмечает, что в этом году студентка одержала победу в архитектурном конкурсе на эскизный проект благоустройства территории «Вала на реке Великой» в городе Опочка - объекта культурного наследия федерального значения. Кроме Маргариты, в конкурсе «Профстажировка 2.0» принимают участие 4 ее одногруппника.

«Для меня это возможность представить свой университет на всероссийском уровне и, конечно, шанс получить стажировку в крупной компании РФ, - говорит Маргарита. - Когда конкурс завершится - надеюсь, успешно для меня - я с удовольствием поделюсь полученными опытом с однокурсниками. Студенты могут и должны работать над реальными кейсами, составленными потенциальными работодателями».

Конкурс «Профстажировка 2.0» проходит следующим образом: партнеры-работодатели разрабатывают и размещают кейсы - настоящие проблемы, требующие решения - на сайте конкурса. Участники выбирают кейсы и выполняют по ним свои студенческие работы. У студентов есть возможность выбрать себе кейс и поучаствовать в конкурсе до 15 января 2020 года.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте. На сегодняшний день на платформе размещены кейсы от порядка 1000 организаций. В их числе такие крупные работодатели, как Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Магнит» и многие другие ведущие компании.

Уже более 5 тысяч студентов зарегистрировались в проекте «Профстажировки 2.0». Отбор лучших проходит в две волны – с 16 января по 15 февраля и с 11 по 24 июля. Победители конкурса приглашаются на профессиональную стажировку.

Проект разработан АНО «Россия – страна возможностей» совместно с Общероссийским народным фронтом.