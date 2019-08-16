Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина возглавила Псковское региональное отделение Русского географического общества

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина избрана новым председателем Псковского регионального отделения Русского географического общества (РГО). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, такое решение было принято путем голосования на Общем собрании членов регионального отделения РГО 28 сентября, на котором присутствовали учителя географии местных школ, педагоги вуза и сотрудники заповедников, входящие в состав общества.
Кандидатуру Натальи Ильиной на должность председателя предложил директор Департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов, прибывший из Москвы специально для встречи с активом.
«Сегодня в Русское географическое общество входит 22500 человек из 85 региональных отделений. Наши общественники занимаются разными направлениями деятельности, преследуя главную цель – популяризировать географию, географические знания о нашей стране», - отметил Сергей Корлыханов, добавив, что РГО проводит важные научные исследования, сопровождает работу молодежных клубов, организует экспедиции, поддерживает внутренний туризм, археологию, издательскую деятельность и многое другое. Он выразил уверенность, что Наталья Ильина сможет создать все условия для плодотворной работы регионального отделения.
Наталья Ильина, входящая в состав Русского географического общества с 2016 года, рассказала коллегам и о своём опыте сотрудничества, а также представила своё видение активизации деятельности и перспектив развития Псковского регионального отделения.
Добавим, Наталья Ильина является доктором биологических наук, профессором. В сферу ее научных интересов входят развитие системы образования и науки, стратегическое управление университетом, проектное управление, экология микроорганизмов, биотехнология восстановления почв.
Напомним, с 1988 по 2019 годы председателем Псковского регионального отделения был заведующий кафедрой географии ПсковГУ Александр Слинчак, который ушел из жизни в апреле 2019 года. С апреля временно исполняющим обязанности председателя была и.о. заведующего кафедрой географии ПсковГУ Ирина Красильникова.