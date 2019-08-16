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Новые образовательные методики изучает преподаватель ПсковГУ на семинаре в Риге

Старший преподаватель кафедры иностранных языков для нелингвистических направлений факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ Мария Старовойтова принимает участие в обсуждении вопросов глобальной экономики на международном образовательном семинаре в Риге (Латвия). Семинар «Sapere Aude: Ответственная гражданственность» также касается вопросов изменения климата, проблем экологии и перспектив развития гражданского общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Программа семинара очень плотная и дает замечательную возможность познакомиться с новыми образовательными методиками, которые преподаватель может в дальнейшем имплементировать в своей деятельности», - уверена Мария Старовойтова.

По словам преподавателя, особенно интересным оказалось выступление старшего научного сотрудника Центра международных исследований климата CICERO Марии Санд (Норвегия), которая посоветовала при работе со студентами в ходе обсуждения вопросов экологии использовать как можно более приближенные к реальности примеры и акцентировать внимание учащихся на том, что вопросы окружающей среды касаются непосредственно каждого из нас.

Отметим, что образовательный семинар «Sapere Aude: Ответственная гражданственность» организован Рижской высшей школой экономики и Ассоциацией школ политических исследований при Совете Европы. Участники мероприятия получили возможность познакомиться с различными форматами проведения занятий - лекции, тренинги, семинары, использование дистанционного обучения и информационных технологий.

В работе семинара принимает участие около ста человек - преподаватели, общественные деятели, специалисты по работе с молодежью, представители НКО. География участников обширна: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Швеция. В числе экспертов - профессор, Норвежский центр по правам человека Бар Андерс Андреассен, представитель Французского института международных отношений Бобо Ло, президент Европейского гуманитарного университета Анатолий Михайлов и другие.