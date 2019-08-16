Универ / Научная жизнь

Представители ПсковГУ поделились опытом развития инжиниринга в Пскове

Заместители директора инжинирингового центра ПсковГУ Александр Самаркин и Владимир Микушев рассказали об опыте реализации программы развития инжинирингового центра в Пскове на конференции «Инжиниринг в экономике России — 2019». Помимо обмена опытом, участники изучили тенденции и перспективы развития инжиниринга в России, включая взаимодействие с национальными проектами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Благодаря участию мы наметили дальнейшие пути развития псковского инжиниринга в русле национальных проектов», - отмечает Александр Самаркин и добавляет, что участники получили ценный опыт по реализации инжиниринговых проектов и организации труда в подобных центрах.

По итогам конференции представители ПсковГУ планирует усилить взаимодействие инжинирингового центра с коллегами по линии наукоемких разработок, включая проектирование высоковольтного коммутирующего оборудования и аддитивных технологий.

Отметим, что V конференция «Инжиниринг в экономике России — 2019» проходила конце сентября в Калининграде и Светлогорске. Обсудить роль инжиниринга в реализации национальных проектов съехались представители 78 региональных и вузовских инжиниринговых центров из 37 регионов России. Спикерами конференции стали представители Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России и других учреждений и профильных институтов.