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Гете-Институт на форуме в ПсковГУ провел семинар о ругательствах в немецком языке

На II региональном форуме учителей немецкого языка в ПсковГУ, организованном при поддержке Гете-института в Санкт-Петербурге, участникам удалось посетить семинары от спикеров из Германии и России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

В частности, о возможностях обучения с немецким языком рассказал юрист, представитель Свободного университета Берлина Тобиас Стюдеманн. Семинар заместителя руководителя Гёте-Института Ангелы Ноке был посвящен ругательствам в немецком языке.

«Ангела рассказывала, как определенные слои населения Германии предпочитают выражать своё недовольство. Мы получили колоссальное удовольствие от речи носительницы языка и узнали много нового, - говорит студентка направления «Лингвистика» Анастасия Никандрова, для которой немецкий является вторым иностранным. - Например, в немецких ругательствах больше нет места словам, которые как-то относятся к животным. А ещё нецензурной лексики в немецком языке стало меньше. Люди предпочитают гневаться по-другому».

В форуме приняли участие педагоги средней и высшей школы из Пскова и области, а также Санкт-Петербурга, Самары, Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Нефтекамска, Тосно, Луги, Выборга, Колпино и Белозерска, а также студенты ПсковГУ – будущие учителя.

Напомним, 20 сентября состоялся визит Генерального консула Германии в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд в Псковский государственный университет. Генконсул пообщалась со студентами и встретилась с руководством вуза, высоко оценила уровень языка студентов и существующие образовательные программы, связанные с немецким языком, а также выразила готовность к сотрудничеству с университетом.