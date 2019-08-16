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Универ / Научная жизнь

Более 100 учителей приняли участие в Региональном дне немецкого языка в ПсковГУ

01.10.2019 17:53|ПсковКомментариев: 0

В ПсковГУ при поддержке Гете-Института прошел форум учителей немецкого языка, в котором приняли участие педагоги средней и высшей школы из Пскова и области, Санкт-Петербурга, Самары, Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Нефтекамска, Тосно, Луги, Выборга, Колпино и Белозерска, а также студенты ПсковГУ – будущие учителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«ПсковГУ стал местом проведения регионального форума во второй раз – а значит, немецкий язык для Северо-Западного региона остаётся важным, - отметила и. о. декана факультета русской филологии и иностранных языков Светлана Воднева. - Недавно Псков посетила генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге, прошли Ганзейские дни. Ежегодно в Псковской области ЕГЭ по немецкому языку сдают от 15 до 20 человек. Да, это немного, но это позволяет нам каждый год набирать группу студентов, изучающих немецкий язык как основной. Многие студенты изучают немецкий язык как второй иностранный».

На форуме с учителями работали представители Гёте-института в Санкт-Петербурге - заместитель руководителя Ангела Ноке, координаторы проектов в области образования Наталья Байкова и Бахром Султанходжаев, а также приглашённые спикеры из Германии и России, имеющие колоссальный опыт работы в сфере обучения немецкому языку.

 

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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