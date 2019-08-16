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Универ / Научная жизнь

Институт математического моделирования и игропрактики создали на базе ПсковГУ

03.10.2019 15:16|ПсковКомментариев: 0

ПсковГУ, АНО «Союз специалистов игровых методов бизнес обучения «Гильдия Игропрактиков» и  ООО «Школа будущих президентов» подписали соглашение о создании на базе университета Международного института игропрактики и математического моделирования и первого в стране опорного центра компетенций в сфере игропрактики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ. 

Подпись на документе поставили врио ректора Наталья Ильина, президент Гильдии игропрактиков Алексей Яцына и директор Школы будущих президентов Алексей Ильин.

«Я вырос в Псковской области, в Великих Луках, - сказал Алексей Ильин, - И мне отрадно, что именно на моей родной земле мы открываем первый в России Институт игропрактики».

В рамках соглашения стороны будут работать над совместными проектами в области подготовки кадров, заниматься исследованиями и разработками, организовывать публичные мероприятия - выставки, конференции, конкурсы, хакатоны.

Соглашение предусматривает создание методической инфраструктуры института, карт компетенций и образовательных программ, проектирование будущего игропрактики и игрового рынка, формирование методического, академического и экспертного советов.

Университет, Гильдия игропрактиков и Школа будущих президентов назначили представителей- координаторов, которые сформируют рабочую группу и будут согласовывать планы работ по реализации проектов. Координатором договорились назначить проректора ПсковГУ по учебной работе и международной деятельности Ольгу Серову, руководителем рабочей группы – директора Школы будущих президентов Алексея Ильина.

В состав Международного института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ войдут кафедры математики и теории игр, кафедра компьютерных наук и кафедра физики.

 

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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