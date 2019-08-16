Универ / Научная жизнь

Ученые ПсковГУ обсуждают вопросы исторической германистики на конференции в Беларуси

И.о. зав. кафедрой всеобщей истории и регионоведения Татьяна Хришкевич и и.о. зав. кафедрой отечественной истории Наталья Никитина принимают участие в обсуждении актуальных вопросов исторической германистики на международной конференции в Республике Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Татьяна Хришкевич рассказала участникам конференции об особенностях региональной диспропорции Германии.

«Для нас, как ученых-историков важно, что участники конференции поднимают дискуссионные вопросы, связанные с историей Веймарской республики, истоках Второй мировой войны, преодоления нацистского прошлого и рождения современной единой Германии», - отмечает Татьяна Хришкевич.

Наталья Никитина рассказала о проблематике отражения Первой мировой войны в Периодической печати Псковской губернии этого периода.

«Конференция продемонстрировала единство подходов белорусских и российских историков по проблемам фальсификации истории. Ученые сходятся во мнении, что необходимо активно противодействовать этому явлению через содержание преподавания истории в вузах», - уверена Наталья Никитина. Также участники обсуждают вопросы истории Беларуси, России и международных отношений.

Отметим, что Международная научная конференция «От Версаля и Веймара до образования двух Германий» начала свою работу 3 октября на базе Витебского государственного университета. В работе конференции принимают участие более 100 человек из Беларуси, России, Украины, Латвии, Узбекистана и Китая.