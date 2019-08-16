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Разработки инжинирингового центра ПсковГУ отличились на конференции в Севастополе

Представители инжинирингового центра «Инновационное электротехническое оборудование», который работает на базе ПсковГУ, директор Игорь Плохов и заместитель директора Владимир Микушев рассказали об опыте реализации в ПсковГУ проекта автономной когенерационной установки на базе роторно-лопастной расширительной машины в XXVI международной научно-технической конференции «Машиностроение и техносфера XXI века» в Севастополе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Участники конференции обратили внимание на достижения нашего вуза, - говорит Игорь Плохов. - Заинтересованным участникам мы позволили делать заказы на разработку и изготовление автономных когенерационных установок от 40 до 1000 кВт».

Игорь Плохов и Владимир Микушев отметили высокий уровень подготовки мерпориятия и возможность повысить свои профессиональные навыки, общаясь с представителями научного сообщества.

«Впечатлило пленарное заседание, особенно доклад ректора Донецкого национального технического университета Александра Аноприенко», - подчеркнул директор Инжинирингового центра ПсковГУ.

Конференция «Машиностроение и техносфера XXI века» проходила с 22 сентября по 1 октября и организована Донецким национальным техническим университетом и рядом ведущих организаций Украины, России, Беларуси, Румынии, Польши и других стран.