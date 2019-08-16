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Член-корреспондент РАО Елена Казакова станет наставником Института образования и социальных наук ПсковГУ

11 октября в ПсковГУ состоится семинар-совещание с руководителями общеобразовательных учреждений Псковской области. Мероприятие направлено на совместную реализацию национальных и федеральных проектов, а также на подбор и обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

В рамках мероприятия состоится стратегическая сессия по развитию Института образования и социальных наук ПсковГУ. Модератор сессии, а также «академический наставник» Института - профессор Елена Казакова, член-корреспондент Российской академии образования, председатель Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки. Кроме того, на пленарном заседании семинара Елена Казакова рассмотрит современные тренды системы образования в РФ.

Доклад врио ректора ПсковГУ Натальи Ильиной коснется стратегии подготовки педагогических кадров в Псковском государственном университете. Также на семинаре проректор ПсковГУ Ольга Серова представит модель реализации непрерывной практики в общеобразовательных учреждениях Псковской области.

Также семинар предполагает проведение ярмарки молодых педагогов и круглого стола, посвященного проекту «Университетские профильные классы».

В рамках мероприятия пройдет первое заседание Клуба молодых педагогов, рассчитанное на специалистов со стажем до 3-х лет, студентов старших курсов и магистрантов педагогических направлений. Молодые специалисты под руководством финалиста федерального конкурса «Учитель года – 2018» Ильи Казанцева будут искать способы и пути решения проблем, препятствующих успешной реализации педагога в течение первых лет работы. Особое внимание уделят внедрению системы вебинаров, кураторства и совместных проектов учителей и студентов и разработают проект виртуального сообщества учителей в целях обмена опытом и повышения эффективности взаимодействия.

«Это отличная возможность учесть мнение студентов – будущих учителей», - отмечают организаторы.

Руководителям образовательных организаций и преподавателям ПсковГУ губернатор Михаил Ведерников вручит благодарственные письма.

Напомним, ПсковГУ является участником федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Развитие научной кооперации».