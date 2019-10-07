Универ / Научная жизнь

Медики ПсковГУ обсудили вопросы подготовки медицинских кадров на международном форуме

Декан медицинского факультета, д.м.н. Наталья Иванова, старший преподаватель кафедры фундаментальной медицины и биохимии Олег Мурашов и инструктор Центра симуляционного обучения и аккредитации Роман Постаногов обсудили вопросы подготовки медицинских кадров для отечественного здравоохранения на форуме РОСМЕДОБР-2019 в Санкт Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Участники форума обсуждали опыт впервые проведенной в 2019 году первичной специализированной аккредитации, вопросы управления симуляционным центром, применения симуляционных технологий в среднем, высшем и последипломном медицинском образовании, а также вопросы непрерывного медицинского образования.

Достаточно ли 5 станций ОСКЭ для оценки компетентности будущих врачей? Не превращается ли 6-й курс в «натаскивание» студентов на аккредитацию? Как повысить эффективность использования симуляционного оборудования, улучшить освоение компетенций, практических умений и навыков? На эти и другие вопросы ответили эксперты сферы медицинского образования в рамках международного форума.

«Для нас форум – это уникальная возможность обсудить актуальные вопросы медицинского образования с профильными министерствами, ректорами и деканами медицинских вузов и факультетов, а также руководителями профессиональных обществ», - отмечает декан медфака ПсковГУ Наталя Иванова.

Программа Форума была очень насыщенной. В первые дни форума основной площадкой стал отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская». Мастер-классы проходили в симуляционных центрах Санкт-Петербурга. На одной из таких площадок состоялся мастер-класс по Преподавание анатомии с использованием инновационных инструментов от преподавателя ПсковГУ Олега Мурашова.

«Мы готовились к участию в мастер - классе на базе Центра Алмазова с большим энтузиазмом и признательны коллегам за приглашение и новые профессиональные контакты», - делится впечатлениями Олег Мурашов.

По единодушному мнению участников форума внедрение первичной профессиональной аккредитации вывело освоение практических навыков студентами - медиками на новый уровень. Навыки, вошедшие в шорт-лист 2-го этапа аккредитации, активно осваиваются будущими выпускниками.

Отметим, что X юбилейный международный форум «РОСМЕДОБР-2019. Инновационные обучающие технологии в медицине» 2-5 октября в Санкт-Петербурге.

Значительная часть программы форума «Росмедобр-2019» и VIII Съезда «Росомед» была посвящена технологиям оценки в медицинском образовании, в том числе разработке тестовых заданий, станций объективного структурированного клинического экзамена, интерактивных заданий. Мероприятие проводилось при поддержке Министерства здравоохранения России, Международной ассоциации по медицинскому образованию, Европейского общества по симуляции в медицине и Российского общества симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД).