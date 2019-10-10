Универ / Научная жизнь

Российское дошкольное образование – это тренд: преподаватели из Беларуси прошли стажировку в ПсковГУ

В Институте образования и социальных наук ПсковГУ прошли научно-педагогическую стажировку старшие преподаватели гуманитарного факультета кафедры технологии и методики преподавания Полоцкого государственного университета (Республика Беларусь) Светлана Воеводина и Татьяна Жукова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

В ходе стажировки преподаватели познакомились с организацией учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской работы Института образования и социальных наук ПсковГУ, посетили псковские детские сады, а также преподаватели ПсковГУ поделились с ними опытом преподавания дисциплины «Дошкольная педагогика».

«Безусловно, российское дошкольное образование - это тренд», - отмечает преподаватель из Беларуси Светлана Воеводина. За время пребывания в ПсковГУ она прочитала лекции студентам об инновационных технологиях в профессиональной подготовке будущих педагогов дошкольного образования.

Татьяна Жукова рассказала студентам о формировании профессиональной компетентности будущих педагогов дошкольного образования средствами активных методов обучения.

«Жаль, что мы не студенты. У педагогов Института образования и социальных наук ПсковГУ многому можно научиться: интересно, высокопрофессионально, практикоориентировано», - делится впечатлениями от стажировки Татьяна Жукова.

Коллеги из Полоцка отметили высокий уровень организации образовательного процесса, как детей дошкольного возраста, так и студентов.

По итогам стажировки коллеги двух университетов разработали программу дальнейшего учебного и научного сотрудничества гуманитарного факультета ПГУ (Беларусь) и Института образования и социальных наук ПсковГУ, а также запланировали академический обмен студентов и преподавателей в следующем году.

Добавим, что академический обмен состоялся в рамках договора о сотрудничестве между ПсковГУ и Полоцким государственным университетом (Республика Беларусь). Отметим, что сейчас ПсковГУ имеет более 90 соглашений о сотрудничестве с зарубежными организациями-партнерами из 22 стран мира, включая Германию, Францию, Норвегию, Финляндию, Швецию, Эстонию, Латвию, Литву, США, Китай и другие. Главными сферами межвузовского сотрудничества является академическая мобильность, международные образовательные программы и совместные научные и исследовательские проекты.