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В ПсковГУ пройдет открытая лекция директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова

29 октября в 12:30 в Псковском государственном университете пройдет открытая лекция директора Института США и Канады РАН, известного российского историка и политолога Валерия Гарбузова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, тема лекции: «Две биполярности современного мира». В рамках лекции будут освещены вопросы и проблемы региональной безопасности.

Лекция пройдет в корпусе ПсковГУ на улице Леона Поземского, 6, аудитория 209. На лекцию приглашаются все желающие.

Отметим, что Институт США и Канады Российской академии наук планирует открыть на базе ПсковГУ Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности, в котором будут изучаться особенности Северо-Запада России. В рамках сотрудничества между учебными заведениями сотрудники Института США и Канады РАН будут приезжать в Псков, чтобы читать лекции студентам-историкам, а также руководить выпускными квалификационными работами. На базе псковского опорного вуза также будут проходить семинары конференции и другие научно-образовательные мероприятия для преподавателей и учителей истории.