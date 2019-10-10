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Наталья Ильина обсудила создание учебных лабораторий в ПсковГУ на Технологическом симпозиуме

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина приняла участие в работе Технологического симпозиума. Масштабный форум провела компания DMG MORI, которая является мировым лидером в области станкостроения. В России концерн располагается на базе Ульяновского станкостроительного завода. В рамках симпозиума врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина обсудила с руководителями завода создание на базе университета учебного центра по подготовке современных инженеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Разработка множества новых научно-технических направлений происходит в условиях постоянного усложнения технологий, поэтому готовить инженеров сегодня необходимо на самом современном оборудовании, - отмечает Наталья Ильина. – Если мы хотим выпускать востребованных специалистов, мы должны следить за технологическими новинками, в этом вопросе Ульяновский завод является лидером инноваций на российском рынке».

Планируется, что инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование» ПсковГУ после завершения стадии запуска своей деятельности активно включится в подготовку специалистов. Для этого на базе института инженерных наук будут созданы лаборатории и мастерские с современными станками, оборудование и программным обеспечением. Новая инфраструктура будет использоваться не только для подготовки кадров в высшем образовании.

Планируется что в мастерских будут проходить обучение и студенты Колледжа ПсковГУ. Компания DMG MORI с 2017 года является глобальным партнером международного движения WorldSkills International, целью которого является популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру.

Оснащение учебных мастерских для колледжа позволит проводить демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, доведет качество подготовки на уровне СПО до признаваемого во всем мире.

Добавим, что 3-й Технологический симпозиум проходил на Ульяновском станкостроительном заводе компании DMG MORI с 28 по 31 октября 2019 года. Посетители и заказчики смогли получить представление как о современных производственных мощностях завода, так и о последних разработках в области станкостроения. Компания DMG MORI продемонстрировала 12 станков в работе, включая весь модельный ряд станков, произведенных в России.

Традиционно деловая программа включала выступления представителей ведущих промышленных предприятий России и экспертов компании. Гости симпозиума посетили специальные технологические семинары и панельные дискуссии, обменялись опытом и обсудили актуальные отраслевые вопросы.