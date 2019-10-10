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ПсковГУ приняли в Научно-образовательную теологическую ассоциацию

Псковский государственный университет вошел в состав научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА). Об этом было объявлено на III Международной научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение», которая на днях состоялась в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». На пленарном заседании сертификат о вхождении университета в ассоциацию Владыка Илларион вручил заведующему кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марине Манойловой. Для ПсковГУ вступление в ассоциацию – это возможность участвовать в вебинарах, семинарах и конференциях, которые организуются в Москве, а также приглашать участников на наши конференции в Пскове. Кроме того, вуз получит научную и методическую поддержку по теологии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Напомним, что кафедра теологии (ныне кафедра философии и теологии) была открыта 2013 году, тогда же был заключен договор о сотрудничестве с Псковской епархией – основным работодателем выпускников. В 2017 году университет получил лицензию на магистерскую программу «Православная теология, методика преподавания».

Помимо ПсковГУ на основании заключения экспертного совета НОТА в ассоциацию были приняты еще 4 вуза: СПбГЭУ, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева и Донская духовная семинария.

Отметим, что Научно-образовательная теологическая ассоциация была создана в 2018 году как добровольное объединение вузов для совместной научно-организационной, научно-методической и экспертной деятельности в сфере теологии.