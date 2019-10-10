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Cтуденты Института инженерных наук ПсковГУ приняли участие в 3-м сезоне Межрегионального кейс-чемпионата «Авангард»

Cтуденты Института инженерных наук ПсковГУ Олег Бережанский и Юрий Яковлев приняли участие в 3-м сезоне Межрегионального кейс-чемпионата «Авангард» в Тверском государственном техническом университете.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, ребята решали кейс «Модернизация системы контроля и управления электрооборудованием вагона» в рамках номинации «Электроника и робототехника», подготовленный компанией ООО «Ключевые системы и компоненты». Оба студента учатся на направлении «Электроэнергетика и электротехника».

Студенты продемонстрировали презентацию и опытный образец устройства, содержащий аппаратно-программное решение цифрового двойника вагона. Как говорят сами молодые разработчики, проект весьма нестандарный и креативный, в частности потому, что ребята «именно студенты, а не конструкторы». Команда выступила перед экспертной комиссией.

«Мы предложили нестандартные варианты модернизации системы управления вагонами, - говорит капитан команды Олег Бережанский. - Наша команда показала достойный результат. Руководитель дивизиона "Электронные и электрические компоненты" ОАО КСК Олег Игоревич Росляков оценил нашу работу как лидирующую и даже пригласил нас на производственную практику».

Цифровой двойник — это виртуальная копия физической системы и ее процессов. Такие имитационные модели используют актуальные данные из разных источников и отражают реальное состояние своих физических прототипов.

Студентов наградили дипломами второй степени.

Студенты отметили, что организаторы конкурса рассматривают возможность оказания поддержки предложенных стартапов.

«Авангард» - межрегиональное практико-ориентированное соревнование по решению кейсов, посвященных актуальной проблематике реального сектора экономики. Студенческая лига чемпионата включала 6 самостоятельных направлений: Электроэнергетика, Строительство, Машиностроение, Электроника и робототехника, Программирование, Банковское дело. В соревнованиях также участвовали команды из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Волгограда и других городов.