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Эксперт ПсковГУ на семинаре по урбанистике: Причина затоплений – глобальное изменение климата

Представители института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ и специалисты из Резекне приняли участие в обучающем семинаре «Планирование и управление зелёной городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Преподаватели ПсковГУ Татьяна Васильева и Ольга Лихачева рассказали слушателям о концепциях, политике и практике восстановления городов, а также о природных устройствах, которые препятствует наводнению в городах.

«Проблема, с которой сейчас сталкиваются города - это проблема затопления территорий, вызванная обильными осадками, - рассказала Ольга Лихачева, - На это влияет происходящее сейчас изменение климата, процесс которого еще не достаточно изучен. Псков, Могилев, Таллинн и многие другие города столкнулись сейчас с проблемой ливней».

Ольга Лихачева подчеркнула, что сегодня целый ряд европейских городов принимает решение о плане адаптации климата. В их числе Копенгаген, где произошло наводнение, вследствие которого муниципалитет взял курс на подготовку стратегии, создание плана адаптации и внедрение «зеленых» решений.

Выслушав доклады о европейском опыте работы над проблемой, участники семинара поделились своими предложениями по улучшению псковских территорий.