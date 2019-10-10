Универ / Научная жизнь

Проректор по научной работе рассказал о разработках лаборатории экологических исследований ПсковГУ на неделе науки в Берлине

Проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал рассказал о проектах новой лаборатории Комплексных экологических исследований при Институте медицины и экспериментальной биологии на Российско-Германском круглом столе, который состоялся в рамках Берлинской недели науки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Доклад проректора касался оптических систем высокого разрешения для оценки фотосинтетической способности в экологических проектах. Представленные экологические проекты вызвали интерес у представителей германской стороны и в результате обсуждения были определены направления сотрудничества с представителями Фрайбергской горной академии.

Круглый стол прошёл в Российском доме науки и культуры в Берлине. Организатором выступил Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». В работе круглого стола приняли участие представители Минобрнауки РФ, российских и германских университетов и научных организаций. В частности, директор Департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки Михаил Романовский рассказал о направлениях научно-технологического развития России.