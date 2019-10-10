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Передовые технологии в области герниологии изучили студенты медфака ПсковГУ в Москве

Студенты из Индии, обучающиеся на направлении «Лечебное дело» ПсковГУ, во главе с доцентом кафедры фундаментальной медицины и биохимии Михаилом Бегуном приняли участие в IV Всероссийском съезде герниологов «Актуальные вопросы герниологии 2019» в НМИЦХ им. А.В. Вишневского в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Герниология - учение о грыжах. Вопросы герниологии являются неотъемлемой частью хирургии и изучаются студентами-медиками уже со 2-ого курса в рамках дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия».

«Герниология была первопроходцем в хирургии и является важнейшей ее составляющей в настоящее время, - объясняет заведующая кафедрой клинической медицины Наталья Иванова. - Результат любой операции на органах брюшной полости зависит и оценивается больным прежде всего по тому, как восстановлена после вмешательства целостность брюшной стенки. Хирург, знающий и владеющий герниологическими приемами, способен решать самые сложные задачи, которые возникают при лечении больных».

Михаил Бегун и второкурсники медфака Пандей Апурва, Джахфар Шамеем и Адхикари Праджвал имели возможность в течение двух дней ознакомиться с работой Всероссийского Общества Герниологов, которое ставит перед собой многозначные цели. Главная из целей - повышение научного и профессионального уровня специалистов всех уровней, улучшение результатов диагностики, лечения и профилактики грыж.

Возглавляли работу съезда президент ВОО «Общество герниологов», доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом экспериментальной хирургии Научно-Исследовательской Лаборатории ФГБОУ ВО «Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России Александр Павлович Эттингер и президент IV Всероссийского Съезда «Актуальные вопросы герниологии», академик РАН, профессор, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России Амиран Шотаевич Ревишвили.

Программа съезда охватывала разделы, посвященные самым передовым технологиям и материалам. Был представлен блок демонстраций, лекций и дискуссий, посвященный использованию робототехники для проведения герниопластики, которая прошла с участием ведущих мировых и отечественных специалистов в этой области с использованием аппаратуры последнего поколения.

«Работа на мероприятии такого уровня - это возможность повысить свой научный и профессиональный уровень, получить незабываемый опыт, который в будущем будет интегрирован в учебный процесс, - рассказал доцент Михаил Бегун. - Много интересного обсуждалось. Но главное – дух съезда, который вдохновляет, рождает желание творить и действовать».

Теперь студентам предстоит освоить полученные навыки на клинической базе в рамках дальнейших занятий.