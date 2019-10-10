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Студент медфака ПсковГУ представил проект о генетическом возрасте на Саммите молодых ученых

Студент медицинского факультета направления «Лечебное дело» Александр Кисарин представил проект о создании тест-системы для определения генетического возраста на II Саммите молодых ученых и инженеров в Сочи. Цель проекта была в том, чтобы выявить зависимость между изменением массы теломерных повторов, степенью метилирования ДНК и возрастом человека и создать тест-систему. Представление проекта состоялось в рамках Постерной сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Изучение возраста по болезням, связанным с возрастом, занимает от пары до нескольких десятков лет, поэтому необходимы суррогатные способы изучения возрастных изменений, то есть тест-системы, - уверен студент медфака. - Возраст отражается на всех уровнях организации, следовательно, возможно связать организменный уровень старения с молекулярным».

По словам Александра Кисарина, преимуществом изучения возраста на молекулярном уровне в том, что легко детектируются количественные маркеры, а также их детекция методически проста и не требует больших затрат. Он также уверен, что тест-система на основе индекса генетического возраста может быть использована для клинических, доклинических исследований на клетках, проверке действия некоторых лекарственных препаратов, а также в диагностике, в том числе онкологических заболеваний.

«Помимо представления своего проекта, на Саммите я узнал об актуальных исследованиях и разработках от ведущих ученых в сфере генетики и медицины, - отмечает Александр Кисарин. – После участия в Саммите я планирую у нас в ПсковГУ запустить менторский проект».

В ходе работы Саммита, каждому участнику предоставили возможность внести свой вклад в создание университета будущего. Делегат от ПсковГУ не остался в стороне и принял активное участие в создание проекта «Empudent – Search an Work».

Саммит «Большие вызовы для общества, государства и науки» прошел в Сочи на базе Образовательного центра «Сириус» в начале ноября. Ежегодный Саммит - это площадка, где талантливые студенты и аспиранты могут получить экспертные советы ведущих ученых и обменяться опытом со своими коллегами — молодыми исследователями, а также получить приглашение на стажировки в ведущие инновационные компании. В этом году Саммит принял почти 600 человек – 300 студентов старших курсов и аспирантов из 76 университетов и 32 регионов России.