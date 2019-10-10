Универ / Научная жизнь

Ученые из МГУ прочитают открытые лекции в Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ

Ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова прочитают открытые лекции в Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.

14 ноября в 12.30 состоится открытая лекция доктора биологических наук, профессора кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ Алексея Соловченко. Тема лекции - «Биотехнология – взгляд в будущее».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, в 2016 году Алексей Соловченко вошел в рейтинг молодых ученых России по версии Indicator.Ru, активно участвует в разработке научных основ биотехнологий для получения ценных веществ из биомассы микроводорослей и использования этих организмов для защиты окружающей среды.

15 ноября в 12.30 состоится открытая лекция доктора биологических наук, профессора Андрея Рубина. Тема лекции - «Роль междисциплинарных исследований: биология и точные науки».

Рубин Андрей Борисович - советский и российский биофизик, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии имени К. А. Тимирязева. Специалист в области биофизики фотосинтеза, биофизики мембран, кинетики и термодинамики процессов электронного транспорта. Написал тридцать пять книг и примерно шесть сотен статей, получил девять авторских свидетельств на свои изобретения.

Обе лекции пройдут в корпусе ПсковГУ на ул. Советской, 21 (ауд. 33).

Отметим, что визит ученых МГУ состоится в рамках рабочей встречи по созданию в ПсковГУ лаборатории комплексных экологических исследований.