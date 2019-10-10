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Преподаватель ПсковГУ познакомилась с работой четырех американских университетов

Преподаватель кафедры иностранных языков для нелингвистических направлений института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Мария Старовойтова приняла участие в международной программе «Американский федерализм и общественная политика» Центра лидерства «Открытый мир», которая прошла с 2 по 13 ноября в Чикаго, Иллинойс и Вашингтон, округ Колумбия (США), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Участие в программе приняли 24 участника – преподаватели, общественные деятели, журналисты, специалисты по работе с молодежью, предприниматели – из Москвы, Санкт Петербурга, Пскова, Самары, Екатеринбурга, Ярославля, Уфы, Нижнего Новгорода, Белгорода, Краснодара, Томска и Кирова.

В течение всех дней участники смогли погрузиться в атмосферу американской жизни, познакомиться с принципами работы учреждений высшего профессионального образования, общественных организаций, НКО, СМИ, судов, представителей муниципальных органов власти.

В рамках программы немало времени было отведено на посещение учреждений высшего образования: Северо-Западный университет (NU), Университет штата Иллинойс в Чикаго (UIC), Институт больших городов (GCI), Колумбийский колледж Чикаго (CCC). Во всех учреждениях существует множество образовательных программ, которые доступны онлайн.

«Это отличная возможность повысить мои профессиональные компетенции как преподавателя английского языка: ничто так не помогает развить коммуникативные навыки как погружение в атмосферу страны изучаемого языка. Уверена, что полученные в ходе программы навыки, фото- и видеоматериалы, раздаточная литература и установленные контакты помогут в дальнейшем мотивировать студентов к изучению языка - это даст возможность им выйти на следующий уровень, сдать международной экзамен по английскому языку, поучиться за границей», - отметила Мария Старовойтова.

Программа международного обмена «Открытый мир» организована при поддержке Национальной библиотеки Конгресса США и Американских Советов по Международному образованию.

Программа «Открытый мир» осуществляется на основе и в соответствии с Пунктом 3 Меморандума о взаимопонимании между Правительством Соединенных Штатов Америки и Правительством Российской Федерации о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации, подписанного Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки и Министром иностранных дел Российской Федерации 2 сентября 1998 года.