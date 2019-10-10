Универ / Научная жизнь

Как построить крепкую семью, обсудили российские и зарубежные теологи на конференции в ПсковГУ

15-17 ноября в ПсковГУ прошла VI Международная научно-практическая Свято-Тихоновская конференция. В этом году тема конференции касалась современной семьи в православной традиции и в наши дни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

В конференции приняло участие 93 человека из России, Великобритании, Польши, Эстонии и Греции.Участников приветствовал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, Президент научно-образовательной теологической ассоциации, митрополит Волоколамский Иларион.

Спикеры рассказали присутствующим, как многодетным родителям все успевать и при этом уделять время себе, что такое «семья» сегодня, и какие черты нужны для счастливой жизни в браке.

Открыла конференцию специалист Синодального отдела по Церковной благотворительности и социальному служению, психолог Центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Марфо-Мариинской обители милосердия города Москвы, мать десятерых детей Анастасия Пелячик: «Сегодня ребенок – главная ценность. Однако когда в семьях из детей делают «центры мироздания», в будущем им не создать семью, ведь как это так - мир будет крутиться не только вокруг него?», - заметила спикер. Анастасия подчеркнула, что необходимо кардинально поменять ценности родителей, проводить с ними просветительские лекции, чтобы снизить количество неудачных браков и повысить рождаемость.

Также на мероприятии были рассмотрены кризисы совместной жизни супругов и способы выхода из них. В своем докладе магистрант Сретенской семинарии Павел Патокин выделил следующие факторы крепкой семьи: умение вести диалог, контроль эмоций, борьба со страстями, добродетельность и целомудрие. Константинос Афанасопоулос из Открытого университета Глазго (Великобритания) выступил с докладом о семье святителя Григория Паламы, её святости, канонизации и христоцентричном ее устроении, какой должна быть всякая семья.

В рамках конференции состоялся круглый стол «Семья: труд физический и труд духовный. Опыт христианской культуры», мастер-класс по основам работы с группой «Родительский клуб» и семинар Международного общества свт. Григория Паламы «Этика и эстетика в «Добротолюбии».

Напомним, Международную научно-практическую Свято-Тихоновскую конференцию организовывает ежегодно направление теологии ПсковГУ. Организаторами конференции в этом году стали Псковский государственный университет, Псковская епархия, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла, Белорусского государственного университета, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Международное общество свт. Григория Паламы.