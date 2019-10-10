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Тенденции и перспективы дефектологической науки обсудили эксперты ПсковГУ на Всероссийском съезде дефектологов

Профессор кафедры технологии работы с лицами с особыми потребностями Алексей Николаев и доцент кафедры теории и методики начального и дошкольного образования Наталья Шлат приняли участие в III Всероссийском съезде дефектологов, организованный Минпросвещения России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

В пленарном заседании приняли участие первый заместитель председателя комитета по образованию Госдумы Олег Смолин, вице-президент Российской академии образования (РАО) академик РАО Николай Малофеев. Заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина выступила с докладом о государственной политике в сфере защиты прав детей с ОВЗ и инвалидностью.

Делегаты обсудили тенденции и обозначили перспективы развития российской дефектологической науки и практики. Центральными темами двухдневного мероприятия стали профессиональная подготовка учителей-дефектологов и учителей-логопедов, востребованность и престиж этих профессий, развитие российской дефектологии и практическое применение результатов научных исследований, реализация Стратегии развития образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью до 2030 года и поддержка частных инициатив в сфере специального и инклюзивного образования. Эксперты ПсковГУ приняли участие в подготовке резолюции III Всероссийского съезда дефектологов.

«Дефектологическая школа ПсковГУ обеспечивает высокое качество профессиональной подготовки учителей-дефектологов и учителей-логопедов и основана на лучших традициях развития отечественной дефектологии», - отмечает Наталья Шлат. – «Важно обсудить с коллегами из Института образования и социальных наук необходимость проведения фундаментальных научных исследований в сфере дефектологии, в том числе, на междисциплинарной научной основе».

В съезде приняли участие 866 делегатов от 78 субъектов РФ. Мероприятие прошло в Московском педагогическом государственном университете.