Универ / Научная жизнь

Мастер-классами и выставкой отмечают в ПсковГУ День словаря

Сегодня, 19 ноября, в ПсковГУ начались мероприятия, приуроченные к Всероссийскому Дню словаря. Первым событием стал мастер-класс «Мы говорим?», который провела Элина Стрейкмане, методист по русскому языку и литературе городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы. На открытии Дня словаря собрались преподаватели университета, школ Пскова и области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом выступил первый заместитель председателя областного комитета по образованию Геннадий Барышников. «Желаю всем участникам интересных мастер-классов, получения новых знаний. Самое главное, чтобы у вас было желание постоянно получать новые знания и улучшать свой образовательный и культурный уровень», - пожелал он.

В рамках Дня словаря пройдут несколько мастер-классов по работе со словарями, которые проведут и преподаватели ПсковГУ. Выставка словарей «Словари - кладезь знаний» организована в читальном зале университета. На ней представлены различные типы словарей, изданных в XVIII-XXI веках. Экспозиция подготовлена и предоставлена Научно-образовательным союзом развития языковой и информационной культуры «Родное слово».

На открытии мероприятия всем участникам рекомендовали посетить сайт Деньсловаря.рф. На сайте педагоги смогут найти методические разработки уроков по русскому языку и литературе, а школьники или студенты могут посмотреть интересные выдержки из конкурса «Живой словарь».

Напомним, День словаря отмечается ежегодно 22 ноября. Мероприятие в ПсковГУ организовано научно-образовательным союзом развития языковой и информационной культуры «Родное слово» совместно с ООО СП «Содружество» при поддержке Минпросвещения РФ, а также при участии Комитета по образованию Псковской области.