Универ / Научная жизнь

Мутации, вызывающие диабет, выявят ученые ПсковГУ с коллегами из Эстонии и Санкт-Петербурга

Представители Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Татьяна Васильева и Татьяна Командресова приняли участие во встрече Руководящего комитета проекта ER24 «Разработка мероприятий по улучшению качества диагностики и профилактики сахарного диабета 2 типа» в Геномном центре Тартуского университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в персс-службе ПсковГУ.

В рамках проекта будет создана одна из самых крупных коллекций образцов крови диабетиков, которая поможет понять, какие мутации способствуют развитию этой болезни и как ее можно предотвратить. В проекте принимают участие СПбГУ, ПсковГУ и Тартусский институт.

Помимо решения чисто научных задач, сбор и анализ биоматериалов поможет генетикам улучшить понимание природы диабета среди терапевтов и эндокринологов. Ученые проведут среди них несколько образовательных семинаров, что поможет российским и эстонским врачам эффективнее работать с пациентами и лучше помогать им.

Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества Эстония-Россия 2014-2020. На встрече обсуждались результаты реализации первого периода проекта, планировались дальнейшие совместные мероприятия.