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Русскоязычный центр образования откроет ПсковГУ в Финляндии

Специалисты Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ начали работу по созданию в Финляндии Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку имени Князя Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В рамках проекта будут разработаны и реализованы две образовательные программы – для финноговорящих слушателей и соотечественников.

Центр будет оснащен необходимым оборудованием. В рамках проекта будет проведено не менее 10 мероприятий культурно-просветительского характера, направленных на популяризацию русского языка и культуры в Финляндии.

Как рассказала руководитель проекта, начальник отделения дополнительных образовательных программ для иностранных граждан Наталья Молчанова, ПсковГУ выиграл грант Министерства просвещения Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на полноценное развитие и функционирование русского языка.

Проект разработан в рамках ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управление системой образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».