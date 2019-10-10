Универ / Научная жизнь

В ПсковГУ проходит полуфинал конкурса «Умник 2019»

В Псковском государственном университете проходит полуфинал конкурса «Умник 2019». Конкурс проводится в вузе уже в 7 раз, а его победители традиционно получат финансирование на реализацию проекта в размере 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям. В этом году в полуфинал конкурса прошло 9 проектов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня, в течение дня с 14.00 до 18.00 участники презентуют свои проекты перед региональным экспертным жюри, в состав которого вошли представители бизнеса, руководители крупных организаций и предприятий города Пскова. По итогам дня экспертами будут выявлены лучшие доклады, которые рекомендуют к попаданию в финал.

На конкурсе с приветственным словом выступил проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал. «Это уникальный формат конкурса, который предполагает логическое завершение проекта - его реализацию. Для победителей конкурса - это большая ответственность, им необходимо будет продемонстрировать умение планировать все шаги. Желаю всем участникам конкурса продолжать научную работу и в университете, и в научном сообществе в целом. Сейчас много программ и конкурсов, которые могут вам помочь непрерывно заниматься наукой и реализацией всех своих идей», - заявил он.

На конкурсе представлены номинации в 6 научных направлениях: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика. Среди псковичей наибольшей популярностью пользуется блок «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», в нем представлено 7 проектов. Молодых псковских ученых интересует, например, создание инновационного устройства для переноса жидкости, разработка инновационной телескопической клюшки для игры в хоккей, повышение плавности хода транспортных средств или разработка интеллектуальной зарядной станции электромобиля.

Ежегодный конкурс Фонда содействия инновациям «Умник» направлен на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых ученых и исследователей. Принять участие в конкурсе могли все граждане РФ, в возрасте 18-30 лет. Главное требование – идея должна обладать научной новизной, конкурентоспособностью и перспективой коммерциализации.

Напомним, конкурс направлен на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.